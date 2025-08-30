Alertă de furtuni în județele Timiș, Caraș-Severin și Hunedoara

Alertă de furtuni î n jude țele Timiș, Caraș-Severin și Hunedoara

Caniculă, sâmbătă, în București și 8 județe din sud și ploi torențiale, descărcări electrice și vijelii cu rafale de 50-70 km/h în Transilvania, Banat, Oltenia și Muntenia sunt anunțate de ANM. Meteorologii au emis trei atenționări cod galben. Duminică, furtuna se extinde în 17 județe.

Sâmbătă, în jumătatea de sud a Olteniei, Munteniei și a Dobrogei continentale, vor fi temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pe arii restrânse pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi de 35…37 de grade, conform stiripesurse.ro.

Tot sâmbătă, în Banat, Oltenia și sud-vestul Transilvaniei, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată, ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, posibil vijelii (rafale de 50…70 km/h) și izolat grindină. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 20…30 l/mp și izolat de peste 40 l/mp.

Alerta cod galben vizează județele: Timiș, Caraș-Severin, Hunedoara, Alba, Sibiu, Gorj, Vâlcea, Mehedinți, Dolj și Olt.

Duminică, în Sălaj, Bistrița-Năsăud, Cluj, Mureș, Harghita, Alba, Sibiu, Brașov, Covasna, Prahova, Dâmbovița, Argeș, Vâlcea, Gorj, Mehedinți, Caraș-Severin și Hunedoara vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată, ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, posibil vijelii (rafale de 50…70 km/h) și izolat grindină. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 20…30 l/mp și pe arii restrânse de peste 50 l/mp.

Perioade cu instabilitate atmosferică accentuată vor fi pe arii restrânse și în restul țării.

Sursa foto: pixels.com