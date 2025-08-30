Incendiu teribil: 60 de hectare de teren au fost cuprinse de flăcări. VIDEO

Un incendiu de vegetație izbucnit, vineri seara, pe raza localității hunedorene Streis ângeorgiu s-a propagat cu repeziciune din cauza vântului, ajungând s ă cuprindă zeci de hectare de teren.

Pentru localizarea și lichidarea incendiului au fost mobilizați pompieri din subunitățile Hunedoara, Bretea Română și Orăștie, cu trei autospecialele de stingere și o autospecială de primă intervenție și comandă.

Spre dimineață, incendiul a ajuns până aproape de mănăstirea Măgura, amenințând așezământul monahal.

Ajutați de localnici și de membrii Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Mărtinești, pompierii au reușit să stingă toate focarele și să protejeze mănăstirea. Mai multe cadre au rămas însă la fața locului, pentru a supraveghea zona și pentru a preveni reaprinderea incendiului, a transmis ISU Hunedoara.

Suprafața totală de teren afectată a fost de aproximativ 60 de hectare.

Sursa imagini: ISU Hunedoara