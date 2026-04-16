Intervenție rapidă a Primăriei Timișoara pentru siguranța cetățenilor

Primăria Timișoara a intervenit promt joi, 16 aprilie, pentru eliminarea unor obiecte aflate pe spațiul public, ce ar fi putut pune în pericol siguranța cetățenilor.

Este vorba despre două bare din fier ruginite care, de ceva vreme, atârnau pe un stâlp de electricitate amplasat pe artera principală din Calea Aradului, vizavi de Piața Verde.

Prinse neadecvat, una într-o sârmă, cealaltă într-un șurub, barele din metal, al căror scop s-a pierdut în timp, deveniseră un pericol pentru trecători, existând probabilitatea ca în orice moment să se desprindă de pe stâlpul de iluminat stradal și să rănească trecătorii.

Sesizați fiind despre această situație, reprezentanții primăriei au solicitat sprijinul Societății de Transport Public Timișoara (STPT). În câteva ore, obiectele periculoase au fost date jos.