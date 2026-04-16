Timișean amendat cu 6.000 de lei, după ce a abandonat 5 cățeluși

Polițiștii din cadrul Biroului pentru Protecția Animalelor Timiș au identificat, în localitatea Deta, un bărbat de 43 de ani care a abandonat 5 cățeluși pe domeniul public.

Persoana în cauză a fost sancționată contravențional cu amendă în valoare de 6.000 de lei, pentru nerespectarea prevederilor Legii nr. 205/2004 privind protecția animalelor.

Polițiștii atrag atenția asupra faptului că abandonarea și/sau alungarea unui animal a cărui existență depinde de îngrijirea omului reprezintă contravenție și se sancționează cu amendă cuprinsă între 3.000 și 12.000 de lei, conform legislației în vigoare.

Sursa foto: IPJ Timiș

