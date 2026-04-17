Universitatea de Vest din Timișoara marchează un moment de referință la Université Sorbonne Nouvelle (Paris 3), prin semnarea convenției de colaborare științifică și pedagogică dintre cele două instituții

Universitatea de Vest din Timișoara (UVT) marchează un moment de referință la Université Sorbonne Nouvelle (Paris 3), prin semnarea convenției de colaborare științifică și pedagogică dintre cele două instituții

Evenimentul a avut loc joi, 16 aprilie, în prezența prof. univ. dr. Marilen Gabriel Pirtea, rectorul UVT, alături de conf. univ. dr. Valy Ceia, prorector UVT; conf. univ. dr. Mădălin Octavian Bunoiu, prorector UVT; prof. univ. dr. Dana Percec, decan al Facultății de Litere, Istorie, Filosofie și Teologie și cercetători și reprezentanți ai mediului academic și cultural din Timișoara.

Din partea partenerilor francezi au participat Daniel Mouchard-Zay, președintele Sorbonne Nouvelle, și Aliyah Morgenstern, vicepreședintă Europe, alături de Excelența Sa, doamna Ioana Bivolaru, ambasadoarea României în Republica Franceză.

”Acest acord deschide un cadru amplu de cooperare pentru proiecte de cercetare, mobilități academice, schimburi de bune practici și dezvoltarea unor noi programe de studii, consolidând legătura dintre Timișoara și Paris.

Într-un context european dinamic, în care colaborarea devine esențială pentru performanță, UVT își reafirmă rolul activ în rețelele academice internaționale, inclusiv prin apartenența la alianța UNITA, alături de universități din Franța, Italia, Spania și Portugalia.

Relația dintre România și Franța, susținută de o comunitate românească puternică și de o tradiție solidă a cooperării culturale și academice, capătă astăzi o nouă dimensiune.

16 aprilie 2026 devine astfel o dată de referință pentru viitorul parteneriatelor academice dintre cele două spații”, transmit reprezentanții UVT.