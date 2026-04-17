Noi progrese pe calea ferată Lugoj – Timișoara Est. Un tronson modernizat a fost deschis circulației

CFR Infrastructură Timișoara anunță că joi seara a fost deschis circulației feroviare un nou tronson modernizat de 8,6 km + 900 m Linia 3 Stația Recaș, din cadrul Lotului 2 Lugoj -Timișoara Est.

”A fost dată în exploatare porțiunea de linie proiectată (fir II), între km. 545+750 – 550 +117 (interval Topolovăț – Recaș), linia II , 3 și 4 ( tragere cap X) proiectate din stația Recaș și fir II proiectat între km. 552+354 – 554+400 (interval Recaș – Remetea Mare)”, transmite CFR Infrastructură Timișoara.

Pe acest tronson au fost realizate lucrări complexe de infrastructură, incluzând 10 podețe și 5 poduri construite, 7 schimbători tip 60, peron fir II PO Izvin și peron linia 3-4 Stația Recaș, acestea urmând a fi finalizate în viitorul apropiat, precum și instalarea și cablarea echipamentelor în container CE și sala de relee CED Recaș.

Acest tronson vine ca și continuitate a firului II dat în exploatare în data de 12.02.2026, adăugându-se celor aproximativ 30 de km fir modernizat pe care se circulă la ora actuală.

”Reamintim că modernizarea infrastructurii feroviare aduce beneficii importante în ceea ce privește siguranța, viteza de circulație și confortul călătorilor, fiind un pas semnificativ în dezvoltarea transportului feroviar în regiune”, anunță sursa citată.

