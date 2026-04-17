Banatul a câștigat titlul de Regiune Gastronomică Europeană 2028

Banatul a obținut oficial titlul de Regiune Gastronomică Europeană 2028, la finalul vizitei de evaluare desfășurate de juriul internațional IGCAT în perioada 13–17 aprilie 2026 și încheiate prin conferința de presă organizată la Consiliul Județean Timiș.

Momentul a marcat atât încheierea vizitei juriului pentru evaluarea candidaturii „Banat – Regiune Gastronomică Europeană 2028”, cât și recunoașterea europeană a valorii gastronomice, culturale și comunitare a Banatului.

La conferința de presă au participat reprezentanți ai administrației publice, ai mediului universitar, ai sectorului HoReCa, ai organizațiilor partenere, ai presei și ai comunităților implicate în proiect.

Alături de reprezentanții Consiliului Județean Timiș și ai Asociației Visit Timiș, au fost prezenți și Iustin Cionca, președintele Consiliului Județean Arad, și Silviu Hurduzeu, președintele Consiliului Județean Caraș-Severin, reconfirmând caracterul regional al acestui demers.

Candidatura „Banat – Regiune Gastronomică Europeană 2028” este un proiect inițiat de Consiliul Județean Timiș, în calitate de lider, și implementat prin APDT / Visit Timiș, împreună cu partenerii consorțiului: Institutul pentru Gastronomie, Artă și Cultură (IGCAT), Asociația HoReTim, Universitatea de Științele Vieții „Regele Mihai I” din Timișoara, Asociația Produs în Banat, Asociația GAL Colinele Recaș, Asociația My Banat, Asociația Degustaria și Asociația CRIES – Centrul de Resurse pentru Inițiative Etice și Solidare.

Din juriul internațional au făcut parte Dr. Diane Dodd – Președinte IGCAT, Barcelona, Wendy Barrie – Expert IGCAT, Scoția, Dr. Edith Szivas – Vicepreședinte IGCAT, Barcelona, Levan Kharatishvili – Expert IGCAT, Tbilisi, și Jens Storli – Trondheim-Trøndelag 2022, Trondheim.

Pe parcursul celor patru zile de evaluare, juriul a parcurs un program amplu în județele Timiș, Caraș-Severin și Arad, incluzând întâlniri cu reprezentanți ai administrației publice, ai mediului universitar, ai sectorului ospitalității, ai organizațiilor partenere și ai comunităților locale, precum și vizite la producători, crame, ferme, restaurante și puncte gastronomice.

Programul a evidențiat direcțiile-cheie ale candidaturii: sustenabilitate, inovație, educație, consum responsabil, lanțuri alimentare scurte, cooperare între urban și rural și valorificarea patrimoniului local.

Conceptul candidaturii

Fusion Beyond Borders. Bold Flavours. Diverse Origins. One Shared Table

exprimă identitatea unui teritoriu în care influențele românești, sârbești, maghiare, germane, bulgărești, evreiești, italiene și ale altor comunități au contribuit la formarea unei culturi gastronomice vii și recognoscibile.

Alfred Simonis, președintele Consiliului Județean Timiș, a declarat:

„Câștigarea titlului de Regiune Gastronomică Europeană 2028 de către Banat confirmă valoarea unui efort comun și a unei colaborări regionale solide.

Pentru Consiliul Județean Timiș, lider al acestui proiect, a fost esențial să construim acest demers împreună cu partenerii din regiune și alături de administrațiile județene din Arad și Caraș-Severin. Acest titlu recunoaște nu doar potențialul nostru gastronomic, ci și capacitatea regiunii de a lucra împreună, cu viziune și ambiție europeană.”

Simona Neumann, Director Visit Timiș și coordonatoarea proiectului Banat – Regiune Gastronomică Europeană 2028, a declarat:

„Anunțarea câștigării titlului de Regiune Gastronomică Europeană 2028 este un moment de mare bucurie și de mare responsabilitate pentru Banat. Pentru Visit Timiș, instituția care a coordonat implementarea candidaturii, acest rezultat înseamnă validarea unei munci construite cu profesionalism, coerență și dedicare, alături de partenerii noștri din întreaga regiune. Le mulțumim tuturor celor care au contribuit la această reușită.”

Dr. Diane Dodd, Președinte IGCAT, a declarat:

„Banatul a demonstrat, prin această candidatură, că gastronomia poate exprima autentic identitatea regională, diversitatea culturală și cooperarea dintre comunități.

Titlul de Regiune Gastronomică Europeană 2028 recunoaște aceste atuuri și deschide pentru Banat o importantă oportunitate de afirmare la nivel european.”

Obținerea titlului confirmă faptul că Banatul propune un model relevant de dezvoltare regională, în care gastronomia devine motor de promovare a patrimoniului local, de susținere a producătorilor și antreprenorilor, de consolidare a turismului și de conectare a comunităților din Timiș, Caraș-Severin și Arad.