Gimnasta Ana Bărbosu, o nouă performanță de top pentru Stanford în campionatul universitar american

Gimnasta română Ana Bărbosu s-a remarcat vineri în semifinala Campionatului universitar din SUA (NCAA), contribuind la clasarea echipei Universității Stanford pe locul patru și obținând una dintre cele mai mari note ale concursului la bârnă.

Echipa Stanford, clasată pe locul 7 la nivel național, a încheiat competiția desfășurată la Dickies Arena cu un total de 196.9375 puncte, într-o sesiune câștigată de Florida (197.7875), urmată de LSU (197.4375) și Georgia (197.2625). Primele două echipe s-au calificat în finala NCAA.

Ana Bărbosu, aflată în primul său sezon universitar, a împărțit cea mai mare notă la bârnă din sesiune (9.950) cu americanca Konnor McClain.

Evoluția sa a fost decisivă pentru Stanford, bârna fiind aparatul la care echipa a obținut cel mai bun punctaj (49.525).

Tot cu 9.950 a fost punctată și americanca Jordan Chiles, de la UCLA, în semifinala a doua. Cele două sportive sunt implicate într-o controversă legată de acordarea medaliei de bronz la sol la Jocurile Olimpice din 2024.

Ca urmare a acestor rezultate, Bărbosu și Jung-Ruivivar au fost incluse în prima echipă ideală a competiției la bârnă.

De asemenea, Bărbosu s-a clasat pe locul 8 la individual compus (39.3375), fiind inclusă în a doua echipă ideală a competiției.

În NCAA se punctează conform vechiului cod internațional.

Stanford a început concursul la sol (49.250), unde Roberts a fost cea mai bine notată (9.8875), urmată de Jung-Ruivivar (9.8625) și Bărbosu (9.850). La sărituri, echipa a întâmpinat dificultăți, obținând cel mai slab punctaj (48.875), ceea ce a făcut să coboare pe locul patru în clasament.

La paralele, Stanford și-a revenit (49.2875), cu o evoluție remarcabilă a lui Jung-Ruivivar (9.900), iar la bârnă a înregistrat cel mai bun scor al întregii sesiuni.

Sezonul 2026 a fost unul de referință pentru Stanford, care a câștigat titlul în conferința ACC cu un bilanț perfect (6-0) și a revenit în topul național, terminând sezonul regulat pe locul 7. Echipa a bifat și mai multe performanțe notabile, inclusiv trei note de 10.000 și peste 198.000 puncte într-un concurs — o premieră în deplasare pentru program.

LSU, Florida, Oklahoma și Minnesota au avansat în finala campionatului, programată sâmbătă, potrivit Mediafax.