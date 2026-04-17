Nou traseu tematic în Parcul Național Semenic – Cheile Carașului, dedicat comunității croate din Valea Carașului

Din acest an, vizitatorii Parcului Național Semenic – Cheile Carașului au la dispoziție un nou traseu tematic dedicat istoriei și tradițiilor comunității croate din Valea Carașului.

Traseul este potrivit pentru toate vârstele, având lungimea de 1,5 km, diferența de nivel de 95 m (Plecare alt. 330 m; sosire alt. 235 m) și o durată de parcurgere într-un sens, de cca. ½ ore.

Traseul Tematic dedicat istoriei croaților din zona Carașova oferă o incursiune captivantă în identitatea, tradițiile și evoluția acestei comunități. Prin intermediul celor 10 panouri informative, vizitatorii pot descoperi momente-cheie și povești locale care conturează patrimoniul cultural croat din zonă.

”Istoria zonei a început în perioada preistorică în urmă cu circa 40.000 î.e.n. când peșterile Cheilor Carașului ofereau adăpost primelor comunități umane de vânători-culegători din Banat și continuă până în zilele noastre, păstrând o parte din moștenirea trecutului tumultuos.

Parcurgerea acestui traseu tematic din carstul Munților Aninei și descoperirea istoriei croaților din zona Carașova reprezintă o experiență educativă ce îmbină patrimoniul cultural cu frumusețea naturii”, tramsit reprezentanții Administrației Parcului Național Semenic – Cheile Carașului.

Sursa foto: Administrația Parcului Național Semenic – Cheile Carașului