Spectacol de cai putere la Dumbrăviţa

Sâmbătă, 18 aprilie, cu începere de la ora 10, în zona sălii polivalente din Dumbrăvița va avea loc etapa a doua din Campionatul de Automobilism și Karting Timiș 2026.

Concursul „Rally-Kart Dumbrăvița 2026” este organizat de Asociația Auto Club Rally Timiș, sub egida Federației Române de Automobilism Sportiv (FRAS). Vor fi trei secțiuni: circuit viteză, eco kart (electric) și kart cu motor, cu două manșe de concurs fiecare. În clasament va fi luată în considerare doar manșa cea mai bună.

„Dumbrăvița este prima așezare rurală din țară care s-a aliniat noilor principii FIA de promovare a vehiculelor electrice, prin organizarea în cadrul CSC Dumbrăvița a unei secțiuni de eco-karting. Este vorba despre karturi electrice conduse de copii cu vârsta cuprinsă între 6 și 15 ani, care vor participa la acest concurs împreună cu piloții auto de la acest club.

Ambițiile si andrenalina cresc la maximum, ținând cont că traseul este deosebit de spectaculos, iar bătălia pentru podiumuri – mare, ceea ce anunță o prezență de marcă și un spectacol sportiv de excepție. Mulți piloți timișeni de renume și nu numai și-au anunțat participarea.

După terminarea concursului, dacă vremea va permite, vom organiza timp de 30 de minute un promo de eco-karting electric gratuit pentru micii copilași spectatori din Dumbrăvița”, a declarat Ladislau Giurisici, președintele Asociației Auto Club Rally Timiș.