Poliţiştii au confiscat 12 aparate de jocuri de noroc şi peste 52.000 de lei. Ce au descoperit

Joi, 16 aprilie, polițiști de la Serviciul de Investigare a Criminalității Economice au efectuat 3 controale la punctele de lucru din Caransebeș ale unui operator economic cu activitate în domeniul jocurilor de noroc, în urma cărora au fost constatate mai multe nereguli și au fost ridicate 12 aparate de jocuri de noroc, precum și suma de 52.520 de lei.

Astfel, societatea comercială ar fi exploatat ilegal cele 12 aparate care figurau scoase din funcțiune și nu aveau licență și autorizații de funcționare valabile.

În acest caz au fost întocmite dosare penale pentru infracțiunea de desfășurarea fără licență sau autorizație a oricăreia dintre activitățile din domeniul jocurilor de noroc.

Cele 12 aparate, precum și suma de 52520 de lei rezultată din activitatea infracțională, au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor.

Acțiunile polițiștilor pentru prevenirea și combaterea ilegalităţilor în domeniul economico-financiar continuă și în perioada următoare.