Grindeanu anunță că vrea să interzică prin lege vânzarea de acțiuni la companii de stat profitabile

Liderul PSD Sorin Grindeanu a anunțat vineri la Sighetu Marmației că partidul va depune săptămâna viitoare un proiect de lege în Parlament care să interzică vânzarea de acțiuni la companii de stat profitabile.

Președintele PSD a spus vineri că formațiunea se opune vânzării companiilor de stat profitabile.

„L-am rugat pe liderul senatorilor Daniel Zamfir luni să depună un proiect de lege în Parlament, care să facă acest lucru și să interzicem, pe o perioadă de 2 ani, am mai avut treaba asta, vânzarea de acțiuni la companiile de stat profitabile”, a declarat Sorin Grindeanu.

Reacția social-democraților vine după ce vicepremierul Oana Gheorghiu a prezentat joi raportul privind companiile eligibile pentru listare la Bursa de Valori București, potrivit Mediafax.