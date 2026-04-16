Electroruga prezintă valul 3 de artiști și noul proiect ”Pe pedale!”

Seria de artiști se îmbogățește cu nume esențiale pentru scena electronică și alternative, într-o ediție care promite să fie, mai mult ca oricând, definitorie pentru conceptul festivalului.

Cel mai important nume anunțat în acest val este, fără îndoială, Șuie Paparude, o prezență care se confundă cu însăși istoria muzicii electronice din România. Cu un stil care a dus beat-ul din underground în mainstream, trupa promite un show intens, definitoriu pentru identitatea festivalului.

Totodată, valul 3 aduce și una dintre cele mai fresh apariții din zona alternative-pop: Dimitri’s Bats. Trupa construiește un univers sonor în care beat-urile de dancefloor se împletesc cu riff-uri alternative și accente dark, rezultând un sound eclectic și magnetic.

Prezenți pe scene importante precum Sziget Festival, INmusic Zagreb, Summer Well sau Electric Castle, Dimitri’s Bats au împărțit scena cu artiști internaționali precum The 1975 și Son Lux și au fost incluși în topul IMPALA – 100 Artists to Watch 2025.

De asemenea, unul dintre cele mai speciale momente ale ediției va fi proiectul Doctorul Sinteză x Trompetre, un performance audio-vizual care explorează lumea invizibilă din jurul nostru.

Show-ul va combina muzica live cu proiecții realizate în timp real prin microscop, transformând texturi, materiale și structuri imperceptibile în universuri sonore și vizuale spectaculoase. Rezultatul va fi o experiență imersivă care redefinește percepția asupra sunetului și imaginii.

Melak va completa lineup-ul cu un set hibrid de percuție live și ritmuri electronice. Activ încă din anii 2000, Melak este unul dintre pionierii scenei electronice din România, cu rădăcini în drum & bass și evoluții către house, micro-house și techno.

Un alt lucru foarte important pentru ediția din acest an și o premieră, este debutul proiectului „Pe pedale!”, o paradă de biciclete care va transforma drumul către festival într-o experiență colectivă.

Coloana va fi animată de muzică mixată live de un DJ aflat pe bicicletă și de două biciclete cargo echipate cu soundsystem, pe un traseu de aproximativ 19 km prin peisajele deluroase din zona Bogda.

În perioada următoare, Electroruga va anunța o serie de evenimente de activare care extind experiența festivalului dincolo de cele trei zile.