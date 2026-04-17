Vedetele anilor ’80, Heather Locklear și Lorenzo Lamas, sunt oficial împreună

Life
Publicat în de Renaşterea bănăţeană
Fără comentarii
Vedetele anilor ’80, Lorenzo Lamas și Heather Locklear, sunt îndrăgostiți și și-au asumat, în sfârșit, relația, după decenii de relații încheiate prost.

Un reprezentant al lui Lamas a confirmat pentru E! News că cei doi sunt împreună.

Se zvonește că Locklear și Lamas sunt un cuplu de când TMZ a publicat fotografii cu ei sărbătorind împreună Revelionul în Las Vegas.

Reprezentanții lui Locklear și Lamas nu au răspuns încă solicitării Fox News de a comenta informația.

În luna mai a anului trecut, Locklear a pus capăt relației și logodnei sale de cinci ani cu Chris Heisser. În 2021, Locklear a declarat pentru revista People că o căsătorie cu Heisser „nu este atât de importantă”.

„Suntem împreună, ne iubim și ne susținem reciproc. Și, într-adevăr, asta e tot ce contează”, a declarat ea publicației la momentul respectiv.

Locklear și Lamas au o lungă istorie de relații.

Actrița din „Melrose Place” a fost căsătorită cu bateristul trupei Mötley Crüe, Tommy Lee, din 1986 până în 1993, o relație care a atras atenția mass-media în perioada de vârf a carierei ambilor.

În 1994, s-a căsătorit cu chitaristul trupei Bon Jovi, Richie Sambora, iar cuplul a avut o fiică înainte de a divorța în cele din urmă în 2007. De-a lungul anilor, Locklear a fost asociată și cu alte câteva personaje, inclusiv cu o logodnă cu colegul ei din „Melrose Place”, Jack Wagner.

Lamas a avut o istorie amoroasă plină de evenimente, inclusiv cinci căsătorii. A fost căsătorit pentru prima dată cu Victoria Hilbert la începutul anilor 1980, urmat de o căsătorie cu publicista Michele Cathy Smith. Ulterior s-a căsătorit cu actrița Kathleen Kinmont în 1989, iar după divorțul lor, s-a căsătorit cu concurenta Playboy Shauna Sand în 1996; cuplul a avut trei fiice înainte de a se separa la începutul anilor 2000. În 2011, Lamas s-a căsătorit cu Shawna Craig, dar în cele din urmă au divorțat.

Sursa foto: filmnow.ro

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte RENASTEREA.RO pe FACEBOOK »

Opiniile exprimate în articolele publicate pe RENASTEREA.RO aparţin în exclusivitate autorilor! Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *