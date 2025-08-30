Timișoara este în finala Ligii de Rugby: SCM USV – Steaua București 23-22 (13-10)

SCM USV Timișoara s-a calificat în finala Ligii de Rugby, după ce, sâmbătă, a trecut de Steaua București cu scorul de 23-22 (la pauză 13-10).

Meciul cu echipa din capitală s-a disputat pe Stadionul „Gheorghe Rășcanu”, de la ora 11.

În sezonul regulat, echipa alb-violetă, campioana în exercițiu a obținut cinci puncte din duelurile cu Steaua, în timp ce „militarii” au făcut patru puncte. Formația roș-albastră s-a impus pe 18 aprilie în Ghencea cu 29-26, când timișorenii noștri au luat punctul bonus defensiv. În retur, în etapa a 9-a, în urmă cu două săptămâni, SCM USV s-a impus cu 25-17.

În sezonul trecut, în drumul spre titlul național, bănățenii au trecut în semifinale de Steaua București cu 20-17, partidă disputată tot arena „Gheorghe Rășcanu” din cartierul Ronaț.

