Accident grav în localitatea Sânandrei

Un accident de circula ție grav s-a produs, s â mb ătă, î n localitatea timi șeană S â nandrei.

O femeie, în vârstă de 31 de ani, a condus un autoturism pe strada Sfântul Andrei, iar la un moment dat ar fi intrat în coliziune cu un autoturism care circula regulamentar pe sensul opus, condus de către un bărbat în vârstă de 65 de ani.

În urma impactului au rezultat două victime, respectiv două femei, de 26 și 29 de ani, pasagere în autoturismul condus de femeia de 31 de ani, care au fost transportate la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale.

În cauză a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.