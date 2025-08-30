Tânăr fără permis de conducere, mort într-un accident. Pasagera, și ea tânără, a fost rănită grav

În seara de 29 august 2025, în jurul orei 19:45, prin 112, a fost anunțat un accident de circulație pe D.J. 682, în județul Arad.

Din primele cercetări a reieșit că un autoturism a pierdut direcția de deplasare, într-o curbă, în afara localității Neudorf, și s-a răsturnat într-un șanț.

Conducătorul auto, un tânăr de 22 de ani, a fost proiectat în afara autovehiculului, fiind rănit grav. Din nefericire, în ciuda eforturilor echipei medicale, victima a decedat.

Pasagerul, o tânără de 19 ani, a fost transportată la spital, pentru evaluarea stării sale și acordarea de îngrijiri medicale.

Verificările polițiștilor au relevat faptul că șoferul nu deținea permis de conducere, a transmis IPJ Arad.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea cauzelor și împrejurărilor care au dus la producerea accidentului.

Sursa foto: IPJ Arad

