Chirurgie robotică la Spitalul Județean Timișoara cu cea mai avansată tehnologie disponibilă în domeniu

La Secția Chirurgie II a Spitalului Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu” Timișoara a fost efectuată cu succes, vineri, o intervenție de hernie inghinală bilaterală, cu ajutorul Robotului Da Vinci Xi.

Este cea mai avansată tehnologie disponibilă în chirurgia minim invazivă, tehnică modernă care reprezintă un pas important spre medicina de excelență în beneficiul pacienților.

Utilizarea tehnologiei robotice permite o precizie chirurgicală mult mai mare, incizii minime, sângerare redusă și o recuperare semnificativ accelerată. Pacienții beneficiază astfel de mai puțină durere postoperatorie, risc scăzut de complicații și o revenire rapidă la viața de zi cu zi.

Echipa care a făcut posibilă această reușită:

•Medic specialist chirurgie: 𝐃𝐫. 𝐇𝐚𝐣𝐣𝐚𝐫 𝐑𝐚𝐦𝐢

•Medic rezident: 𝐃𝐫. 𝐉𝐚𝐛𝐫𝐢 𝐓𝐚𝐛𝐫𝐢𝐳𝐢 𝐌𝐚̆𝐝𝐚̆𝐥𝐢𝐧𝐚

•Asistentă : 𝐋𝐨𝐩𝐚𝐭𝐢𝐭𝐚 𝐑𝐞𝐛𝐞𝐜𝐚

•Medic primar ATI: 𝐃𝐫𝐚̆𝐠𝐮𝐥𝐞𝐬𝐜𝐮 𝐃𝐨𝐫𝐢𝐚𝐧

Prin profesionalism, tehnologie și implicare, SCJUPBT rămâne un reper al inovației medicale în România, aducând pacienților soluții moderne și sigure pentru o viață mai bună.