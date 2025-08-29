CLT ar vrea să dea în administrarea CJT, pe 49 de ani, un teren de 1,6 hectare, lângă „Dan Păltinişanu”, pentru o nouă bază sportivă

CLT ar vrea să dea în administrarea CJT, pe 49 de ani, un teren de 1,6 hectare, lângă „Dan Păltinişanu”, pentru noua bază sportivă

Primăria Timişoara a transmis că Dominic Fritz a propus ca municipalitatea să susțină Consiliul Județean Timiș în proiectul de înființare a unei noi baze sportive. În acest sens, Consiliul Local va vota un proiect de dare în administrare a unui teren de 1,6 hectare situat pe Bulevardul Liviu Rebreanu.

„Încă o dată, sportul ne aduce în fața unei noi colaborări cu CJT, după susținerea comună a echipei Poli și co-finanțarea sălii de sport de pe Podeanu. Infrastructura sportivă a fost mulți ani un capitol extrem de neglijat și mă bucur că am reușit să o aducem pe lista de priorități. Reconstruirea sportului timișorean și timișean se poate face mai ușor împreună, în beneficiul oamenilor care trăiesc aici”, a afirmat primarul Dominic Fritz.

Terenul municiaplităţii are o suprafață de peste 16.000 de metri pătrați și se află în apropierea fostului stadion Dan Păltinișanu, la intersecția dintre Bulevardul Liviu Rebreanu și Strada Costică Rădulescu. În prezent, spațiul este neutilizat.

„Primarul Dominic Fritz propune acordarea dreptului de administrare către Consiliul Județean Timiș pentru o perioadă de 49 de ani. Administrația județeană va avea la dispoziție patru ani pentru obținerea autorizației de construire și șapte ani pentru finalizarea lucrărilor, în conformitate cu legislația în vigoare”, a precizat Serviciul Comunicare al Primăriei Timişoara.

Proiectul de hotărâre poate fi consultat la următorul link:

https://www.primariatm.ro/proiecte-hcl/be415ed6-3857-4b70-a0c6-03aaed7516bf

Sursa foto: Mediafax / Imagine cu rol ilustrativ