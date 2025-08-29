Anunț privind vânzarea de bunuri mobile – Autoutilitară marca Volkswagen.

D.G.R.F.P. Timişoara prin intermediul A.J.F.P. Timiş organizeazã in data de 30.09.2025 ora 14.00 in localitatea Timişoara, str. Ghe.Lazar, nr. 9 B, AMFITEATRU, licitaţia următorului bun mobil proprietate a S.C. PAVEN A CONSTRUCT 2019 S.R.L.

Conform anunţului de vânzare nr. 15349/20.08.2025 – licitatia a IV a

AUTOUTILITARĂ marca VOLKSWAGEN model TOURAN An fabricatie: 2006, BENZINĂ, CUTIE AUTOMATĂ , CULOARE GRI Nr. inmatriculare: TM 10 PVN – preţ pornire licitaţie 10.981 lei +T.V.A.

Informaţii detaliate se regăsesc pe site ANAF -Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara la secţiunea licitaţii si anunţuri -valorificări prin licitaţie a bunurilor sechestrate.

Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la sediul nostru din Timisoara, str. Gheorghe Lazar, nr. 9B, cam. 107, et. I, sau la numărul de telefon 0256/259.410 .