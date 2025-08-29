Anunț privind vânzarea de bunuri mobile – Autoutilitară marca Volkswagen

Anunț privind vânzarea de bunuri mobile – Autoutilitară marca Volkswagen.

D.G.R.F.P. Timişoara prin intermediul A.J.F.P. Timiş organizeazã in data de 30.09.2025 ora 14.00 in localitatea Timişoara, str. Ghe.Lazar, nr. 9 B, AMFITEATRU,   licitaţia următorului   bun  mobil proprietate a  S.C. PAVEN A CONSTRUCT 2019 S.R.L.  

Conform anunţului de vânzare nr. 15349/20.08.2025 – licitatia a IV a  

AUTOUTILITARĂ marca VOLKSWAGEN   model TOURAN  An fabricatie: 2006, BENZINĂ, CUTIE AUTOMATĂ , CULOARE GRI  Nr.  inmatriculare: TM 10 PVN  preţ pornire licitaţie  10.981 lei +T.V.A.

Informaţii detaliate se regăsesc pe site ANAF -Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara la secţiunea licitaţii si anunţuri -valorificări prin licitaţie a bunurilor sechestrate.

LINK:chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://static.anaf.ro/static/2/Timisoara/20250821120001_3262-25_15349.pdf

Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la sediul nostru  din Timisoara, str. Gheorghe Lazar, nr.  9B, cam. 107, et. I,  sau la numărul de telefon  0256/259.410 .

