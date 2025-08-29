Viteza, principala cauză a accidentelor grave din România.

Numărul accidentelor rutiere de pe șoselele din România a scăzut anul acesta, față de anul trecut. Și numărul victimelor este mai mic, potrivit unui bilanț al Poliției Române. Viteza a fost identificată drept principala cauză a accidentelor grave.

Poliția Română a făcut bilanțul evenimentelor rutiere înregistrate în primele șapte luni ale anului. Statistica arată că numărul accidentelor rutiere este în scădere, însă polițiștii atrag atenția că dramele care se întâmplă pe drumurile din țară au un impact deosebit de fiecare dată.

Potrivit bilanțului, în primele 7 luni ale anului 2025, la nivel național, au fost înregistrate 2.130 de accidente, ce au avut ca urmări decesul a 674 de persoane și rănirea gravă a 1.702 oameni.

Comparativ cu perioada similară a anului 2024, au fost înregistrate cu 223 (-9,5%) mai puține accidente, cu 133 (-16,6%) mai puține persoane decedate și cu 124 (-6,8%) mai puține persoane rănite grav.

Principalele cauze generatoare ale accidentelor rutiere grave, indicate de polițiști, au fost nerespectarea regimului legal de viteză (334 de accidente rutiere, în urma cărora 268 de persoane au fost rănite grav și 138 au decedat), indisciplina pietonilor (320 de accidente, în urma cărora 214 de persoane au fost rănite grav și 109 au decedat) și neacordarea priorității de trecere vehiculelor (220 de accidente, în urma cărora 200 de persoane au fost rănite grav și 49 au decedat).

Pentru prevenirea evenimentelor rutiere, polițiștii de la rutieră au desfășurat, potrivit statisticii, 39.251 de acțiuni care au vizat combaterea principalelor cauze.

În primele 7 luni ale anului 2025, la nivel național, în urma abaterilor constatate în trafic, au fost aplicate 1.668.471 de sancțiuni contravenționale.

În urma acțiunilor desfășurate, polițiștii de la rutieră au reținut 110.770 de permise de conducere și au retras 60.057 de certificate de înmatriculare, respectiv 13.000 de plăcuțe de înmatriculare.

Tot în această perioadă, au fost depistate și scoase din trafic 14.806 persoane aflate la volan sub influența alcoolului.

Polițiștii au constatat 21.124 de infracțiuni contra siguranței circulației pe drumurile publice. 6.521 dintre acestea au fost comise de către o persoană aflată sub influența alcoolului și 2.549 de către o persoană aflată sub influența substanțelor psihoactive.

„De asemenea, pentru consolidarea siguranței cetățenilor, a fost implementat la nivel național sistemul e-Sigur. Acest sistem de monitorizare a traficului utilizează dispozitive radar, montate pe trepiede mobile și amplasate strategic în zonele cu risc crescut de accidente. Acestea surprind în timp real vehiculele care depășesc limita legală de viteză sau care comit alte abateri de la legislația rutieră, contribuind astfel la prevenirea și sancționarea comportamentelor care pun în pericol siguranța participanților la trafic”, a precizat IGPR:

Radarele sunt amplasate în zonele cu risc rutier, înregistrările fiind ulterior analizate și prelucrate de către polițiștii rutieri. Potrivit acestui sistem, procesul-verbal de constatare și de sancționare a contravenției este comunicat direct la domiciliul contravenientului, după stabilirea identității șoferului. Astfel, de la implementare, au fost aplicate peste 8.500 de sancțiuni contravenționale, fiind reținute 48 de permise de conducere pentru depășirea limitei legale de viteză cu mai mult de 50 km/h.

(sursa: Mediafax)