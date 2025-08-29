Explozie urmată de incendiu la o cameră de cămin. Pompierii au intervenit de urgență 

O explozie urmată de un incendiu s-a produs, astăzi, la o cameră de cămin situată pe strada Căminelor, din municipiul Reșița.

La fața locului au acționat pompierii din cadrul Detașamentului Reșița, cu două autospeciale de stingere, o ambulanță SMURD și o ambulanță a serviciului de ambulanță județean.

Din primele informații, în urma producerii evenimentului două persoane au suferit arsuri pe o suprafața de aproximativ 50%.

Incendiul s-a manifestat cu flacără în interiorul unei camere. În cele din urmă, acesta a fost lichidat. Au ars bunurile aflate în interiorul camerei, pe o suprafață de aproximativ 25 mp.

Cauza probabilă a fost acumularea de gaz, ca urmare a racordării defectuoase a buteliei la aparatul de gătit.

Sursa foto:ISU Caraș-Severin

