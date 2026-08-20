Peste 30 de hectare, afectate de un incendiu în zona Băile Herculane – Domogled (video)

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Publicat în de Renaşterea bănăţeană
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Peste 30 de hectare, afectate de un incendiu în zona Băile Herculane – Domogled (video)

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Semenic” al județului Caraș-Severin continuă misiunea de localizare și lichidare a incendiului manifestat la nivelul litierei și fondului forestier în zona muntoasă Băile Herculane – Domogled. Până la această oră, suprafața totală afectată este de aproximativ 31 de hectare.

Din cauza terenului extrem de abrupt și inaccesibil, intervenția echipajelor pedestre nu este posibilă în condiții de siguranță. Din acest motiv, acțiunile de stingere se concentrează pe cale aeriană.

Un elicopter din cadrul Inspectoratului General de Aviație (IGAv), la bordul căruia se află și un subofițer ISU Caraș-Severin ca observator, a executat până la ora 11:00 un număr de 19 aruncări de apă.

Pentru eficientizarea misiunii și asigurarea măsurilor de protecție, din cadrul Detașamentului de Pompieri Caransebeș a dislocat un echipaj cu 6 militari. Dintre aceștia, un pompier va asigura coordonarea zborurilor cu elicopterul, iar ceilalți 5 vor fi poziționați strategic pentru a interveni defensiv și a proteja imobilele din zonă în cazul în care există riscul ca flăcările să se propage spre clădiri.

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Situația este monitorizată permanent, iar dinamica intervenției va fi transmisă pe parcursul evoluției evenimentului, a transmis ISU „Semenic”.

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