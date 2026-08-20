Handbal feminin. „Cupa UVT”, gata de start!

Clubul Sportiv Universitar „Universitatea de Vest din Timișoara” organizează, de vineri până duminică, turneul „Cupa UVT” la handbal feminin, dedicat senioarelor din Divizia A și junioarelor I.

Competiția va avea loc în sălile polivalente „Constantin Jude” (senioarele) și „Banu Sport” (junioarele). CSU UVT păstrează viu spiritul întrecerilor academice și organizează cea de-a doua ediție consecutivă de la relansarea „Cupei UVT”, aducând pe semicerc același format competitiv cu patru selecționate universitare de senioare.

Programul complet al turneului este următorul:

– vineri: CSU UVT – CSU Politehnica Timișoara (junioare I, ora 9, sala „Banu Sport”), CS Unirea Sânnicolau Mare – CSC Millenium Giarmata (junioare I, ora 10, sala „Banu Sport”), CS Universitatea Cluj-Napoca – CSU Oradea (senioare Divizia A, ora 15,30, sala „Constantin Jude”), CSU UVT – CSU Reșița (senioare Divizia A, ora 17,30, sala „Constantin Jude”);

– sâmbătă: CSU UVT – CSC Millenium Giarmata (junioare I, ora 9, „Banu Sport”), CSU Politehnica Timișoara – CS Unirea Sânnicolau Mare (junioare I, ora 11, „Banu Sport”); CS Universitatea Cluj-Napoca – CSU Reșița (senioare Divizia A, ora 16,15, sala „Constantin Jude”), CSU UVT – CSU Oradea (senioare Divizia A, ora 18, sala „Constantin Jude”);

– duminică: CSU UVT – CS Unirea Sânnicolau Mare (junioare I, ora 9, „Banu Sport”), CSC Millenium Giarmata – CSU Politehnica Timișoara (junioare I, ora 11, „Banu Sport”), CSU Oradea – CSU Reșița (senioare Divizia A, ora 13, sala „Constantin Jude”), CSU UVT – CS Universitatea Cluj-Napoca (senioare Divizia A, ora 15, sala „Constantin Jude”).

Intrarea este liberă.

Partenerii competiției sunt Universitatea de Vest din Timișoara și REHA Clinic. Evenimentul este finanțat de Municipiul Timișoara prin Sport Club Municipal Timișoara.