Mesaj important al pompierilor timişeni pentru populaţia judeţului

Având în vedere sesizările privind prezența unor degajări de fum în municipiul Timișoara și în alte localități din județul Timiș, ISU Timiș a dispus efectuarea unor misiuni de recunoaștere în teren, în vederea verificării și identificării eventualelor focare de incendiu.

În urma verificărilor efectuate, 𝐧𝐮 𝐚𝐮 𝐟𝐨𝐬𝐭 𝐢𝐝𝐞𝐧𝐭𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐭𝐞 𝐢𝐧𝐜𝐞𝐧𝐝𝐢𝐢 𝐢̂𝐧 𝐳𝐨𝐧𝐞𝐥𝐞 𝐯𝐢𝐳𝐚𝐭𝐞.

Din informațiile disponibile, degajările de fum observate în județul Timiș ar putea proveni, cel mai probabil, de la incendiile de vegetație uscată de amploare din zona Dubovac, Serbia. În funcție de condițiile meteorologice și de direcția vântului, fumul poate fi resimțit și în județul nostru.

Pompierii recomandă cetăţenilor:

– să își păstreze calmul și să nu se alarmeze în cazul observării unor degajări de fum fără sursă;

– să evite, pe cât posibil, expunerea prelungită în aer liber în zonele în care fumul este mai dens;

– să respecte recomandările autorităților și să urmărească informările oficiale;

– în cazul în care observă un focar de incendiu sau o situație care poate pune în pericol persoane ori bunuri, să apeleze numărul unic de urgență 112.

ISU Timiș monitorizează situația și va interveni, cu promptitudine, în cazul în care vor fi identificate situații care necesită intervenția echipajelor de urgență.