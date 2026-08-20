Manager interimar la Teatrul German de Stat Timișoara

Conducerea interimară a Teatrului German de Stat Timișoara va fi asigurată, începând cu data de 1 septembrie 2026, de către domnul Laurence Rippel, actual director adjunct al instituției.

Acesta va ocupa funcția de manager interimar pentru o perioadă de cel mult 120 de zile sau până la începerea executării unui nou contract de management, prin dispoziția primarului Dominic Fritz.

Laurence Rippel activează în cadrul Teatrului German de Stat Timișoara din anul 1997. De-a lungul parcursului său profesional, a ocupat funcțiile de regizor tehnic și șef al serviciului tehnic, iar din 2021 este director general adjunct.

În aceste roluri, a coordonat activități tehnice, logistice și administrative, procese de producție, investiții și achiziții și a contribuit la organizarea spectacolelor, turneelor și a mai multor ediții ale Festivalului EUROTHALIA.

Reamintim că managerul actual al Teatrului German de Stat, domnul Lucian Vărșăndan, și-a anunțat în luna iunie retragerea din funcție începând cu data de 1 septembrie 2026.