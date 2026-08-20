Un nou accident rutier grav în Banat. Cinci victime au ajuns la spital

Joi după-amiaza, 20 august, în jurul orei 14:00, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier – Biroul Drumuri Naționale și Europene au fost sesizați, prin apel 112, cu privire la producerea unui accident rutier pe DN 6, în apropiere de localitatea Jupa, după ce, la orele dimineții, pe același drum, a avut loc un eveniment tragic

Din primele verificări efectuate la fața locului, polițiștii au stabilit că, în jurul orei 13:50, pe DN 6, la kilometrul 465, la ieșirea din localitatea Jupa către Caransebeș, un bărbat de 58 de ani, în timp ce conducea un autoturism din direcția Orșova către Caransebeș, ar fi pătruns pe sensul opus de mers, intrând în coliziune frontală cu un autoturism condus de o femeie de 37 de ani.

În urma impactului, au fost răniți cei doi conducători auto, respectiv bărbatul de 58 de ani și femeia de 37 de ani, precum și celelalte persoane aflate în autoturismul condus de femeie: o femeie de 55 de ani și doi copii, de 10 ani și, respectiv, 3 ani.

Toate cele cinci persoane au fost transportate la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale de specialitate.

Polițiștii efectuează cercetări pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs accidentul rutier.

Traficul rutier în zonă a fost blocat pentru desfășurarea activităților specifice, în acest moment circulația fost reluată și se desfășoară în condiții normale, pe ambele sensuri de mers.