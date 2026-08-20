Selecție sub panou. SCM Timișoara își formează o nouă echipă care va fi înscrisă în Campionatul Național U13

Secția de baschet SCM Timișoara își formează o nouă echipă care va fi înscrisă în Campionatul Național. Este vorba despre o garnitură a copiilor născuți în anii 2014 și 2015, încadrată la categoria de vârstă U13.

În vederea constituirii acestei formații, sâmbătă, 22 august, de la ora 12,30, la Sala „Constantin Jude”, antrenorii structurii sportive a municipalității vor organiza o selecție la care sunt așteptați juniori de la alte cluburi locale și care nu au mai fost legitimați până în prezent. Va fi cea de-a patra echipă din sectorul juvenil al SCM Timișoara, după U14, U15 și U16.

Antrenorul juniorilor U13 va fi sârbul Nikola Aksentijević (37 de ani). Născut la Kragujevac, acesta a practicat sportul cu mingea la coș până la vârsta de 25 de ani, cu convocări primite la naționalele U16 și U17 ale Serbiei. Mai multe accidentări l-au forțat să abandoneze cariera de baschetbalist.

În România a ajuns ca antrenor în 2019, iar prima și totodată cea mai lungă experiență a avut-o la Sibiu. Acolo a antrenat timp de patru ani, în perioade egale activând la Alpha Basketball și CSU Sibiu. A urmat un sezon la Pitești, apoi a venit la MP Sport Timișoara, unde a antrenat cu succes în ultimele două sezoane. Înregimentarea lui Aksentijević este practic o continuare a colaborării începute cu șase ani în urmă între SCM Timișoara și MP Sport Timișoara, clubul cu care acesta avea un contract în derulare.

„Sâmbătă îi așteptăm pe cei mici la selecția de la sala <<Constantin Jude>>. Și cariera mea în baschetul de performanță a început așa. Acum sunt jucător profesionist la echipa din orașul meu, Timișoara”, a declarat Șerban Horga (19 ani).

„Sâmbătă, cei mici vor avea șansa să își înceapă cariera de baschetbaliști. Îi așteptăm la selecția noastră”, este mesajul transmis de Robert Schipor (23 ani), și el un produs de nivel înalt al baschetului timișorean.