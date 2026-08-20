Trei oameni luați cu salvarea după un accident violent pe Calea Torontalului din Timișoara

Eveniment
Publicat în de Renaşterea bănăţeană
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Trei oameni luați cu salvarea după un accident violent pe Calea Torontalului din Timișoara

Un accident rutier soldat cu rănirea a trei persoane a avut loc joi după-amiază, în jurul orei 16:40, la intersecția dintre Calea Torontalului și strada Miresei din Timișoara.

Din primele verificări ale polițiștilor, un șofer de 65 de ani se deplasa pe Calea Torontalului, dinspre strada Liege către strada Miresei. În momentul în care a ajuns în intersecție, mașina condusă de acesta a intrat în coliziune cu un alt autoturism, la volanul căruia se afla un tânăr de 20 de ani.

În urma impactului puternic, trei persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale și au fost transportate la spital: șoferul celei de-a doua mașini, în vârstă de 20 de ani, și două pasagere din primul autoturism, o femeie de 65 de ani și o tânără de 21 de ani.

În acest caz a fost deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă. Polițiștii au demarat imediat verificările la fața locului și continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cauzele și condițiile în care s-a produs accidentul.

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