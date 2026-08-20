Încă un accident pe DN 6, în Caraș-Severin: 4 victime

Joi, 20 august, în jurul orei 14:50, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier – Biroul Drum Naționale și Europene au fost sesizați, prin apel 112, cu privire la producerea unui accident rutier pe DN 6, la ieșirea din localitatea Teregova către Caransebeș.

Din primele verificări efectuate la fața locului, polițiștii au stabilit că, în jurul orei 14:40, în timp ce o femeie, în vârstă de 59 de ani, conducea un autoturism pe DN6, la kilometrul 424, din direcția Caransebeș către Orșova, ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare, a părăsit partea carosabilă, pe partea dreaptă, și a lovit un zid din beton.

În urma impactului, conducătoarea autoturismului și cei trei pasageri, respectiv un bărbat în vârstă de 38 de ani, pasager pe locul din dreapta-față, o femeie în vârstă de 36 de ani, pasageră pe bancheta din spate, și un bărbat în vârstă de 29 de ani, pasager pe bancheta din spate, au fost răniți.

Polițiștii continuă cercetările, în vederea stabilirii cu exactitate a cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs accidentul rutier.

Alte două accidente grave au avut loc, joi – 20 august, în Caraș-Severin.