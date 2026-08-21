Incendiu puternic în Portul Midia. O navă a luat foc

Un incendiu puternic a izbucnit vineri dimineață la o navă aflată în Portul Midia.

Potrivit primelor informații, incendiul se manifestă generalizat la pupa navei, care transportă minereu. Până la acest moment, nu au fost înregistrate victime.

La fața locului intervine ISU Constanța cu cinci mașini de stingere, o autoscară, o autoplatformă, o autospecială CBRN, un echipaj SMURD și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Constanța.

Pompierii acționează pentru localizarea și lichidarea incendiului, precum și pentru limitarea extinderii acestuia.

Intervenția este în desfășurare.

(sursa: Mediafax)