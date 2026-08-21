Nori de fum și un miros puternic de ars au acoperit, vineri dimineața, Timișoara și alte localități din județul Timiș

Nori de fum și un miros puternic de ars acoperă, în valuri, Timișoara și numeroase localități din județul Timiș, vineri dimineața, pe fondul incendiilor masive de vegetație uscată și pădure care mistuie mii de hectare în țara vecină, Serbia.

Situația a alertat populația încă de joi, generând zeci de apeluri la numărul unic de urgență 112.

Conform verificărilor oficiale efectuate de ISU Timiș și a datelor meteorologice, poluarea atmosferică provine din Serbia. În țara vecină au fost înregistrate peste 45 de incendii de vegetație. Cel mai violent se manifestă în rezervația naturală din zona nisipoasă Deliblato și localitatea Dubovac, unde flăcările au mistuit deja aproximativ 3.500 de hectare.

Curenții de aer puternici și direcția vântului au transportat masele mari de fum pe distanțe considerabile, împingându-le direct peste județul Timiș.

În Timișoara, ceața densă și mirosul înțepător au fost raportate în mai toate cartierele. Poluarea a cuprins și localitățile din jurul orașului, printre care Giroc, Moșnița Nouă, Șag etc.

După primele sesizări, ISU Timiș a trimis de urgență echipaje de recunoaștere în teren (din cadrul Detașamentelor 1 și 2 Timișoara) pentru a se asigura că nu există focare active ascunse pe teritoriul românesc. În urma verificărilor, nu au fost descoperite incendii locale.

Reprezentanții Agenției Naționale pentru Protecția Mediului au anunțat că monitorizează permanent stațiile de măsurare. Deși mirosul de ars este extrem de neplăcut și aerul a devenit greu respirabil sub influența căldurii extreme, indicatorii oficiali de calitate a aerului nu au înregistrat depășiri alarmante ale limitelor de alertă. De asemenea, autoritățile sârbe au transmis că situația este ținută sub control și nu există un pericol direct ca flăcările să treacă granița.

Pompierii recomandă cetăţenilor:

– să își păstreze calmul și să nu se alarmeze în cazul observării unor degajări de fum fără sursă;

– să evite, pe cât posibil, expunerea prelungită în aer liber în zonele în care fumul este mai dens;

– să respecte recomandările autorităților și să urmărească informările oficiale;

– în cazul în care observă un focar de incendiu sau o situație care poate pune în pericol persoane ori bunuri, să apeleze numărul unic de urgență 112.