Comunicat important pentru populaţie, de la DSP Timiş, legat de fumul înecăcios care a acoperit Timişoara şi împrejurimile

Nori de fum veniţi dinspre Serbia, unde sunt incendii de vegetație, au făcut aerul irespirabil în Timișoara şi împrejurimi.

Inspectorii de mediu au constatat creșteri ale poluării și monitorizează permanent situația. Autoritățile le recomandă oamenilor să țină ferestrele închise și să stea cât mai puțin afară. Măsurătorile făcute de inspectorii Agenției de Mediu arată creșterea poluării cu particule, dar care nu impun alerte.

Prezența fumului în Timișoara este posibil să fie asociată cu incendiile de vegetație uscată din Serbia, aflate în apropierea graniței, în condițiile în care fumul poate fi transportat de curenții de aer pe distanțe considerabile.

Peste 40 de focare sunt active în Serbia, iar fumul a ajuns până în capitala Bulgariei, Sofia.

În condițiile comunicării Direcției Județene de Mediu Timiș, a recomandărilor Institutului Național de Sănătate Publică București, referitor la fumul și mirosul din mai multe zone din Timișoara și împrejmuiri, Direcția de Sănătate Publică a Județului Timiș, a emis o atenționare pentru populația județului Timiș.

„Această situație poate duce la accentuarea simptomatologiei respiratorii în special la persoanele vulnerabile cu patologie respiratorie cronică (astm bronșic, etc.) și cardiovasculară. Facem o serie de recomandari:

Țineți ferestrele închise, încercați să va deplasați cât mai puțin între localități, chiar și cu mijloace de transport, pentru că vizibilitatea poate fi foarte redusă;

Să desfășurați cât mai puține activități în aer liber, inclusiv muncă și, în cazul în care erau programate activități la care să participe un număr mare de oameni (manifestări sportive, festivaluri, târguri, etc.), să se ia în considerare amânarea acestora pentru o dată ulterioară;

În special populația vârstnică și părinții care au în îngrijire copii minori să limitați activitățile în aer liber, să închidă geamurile locuințelor;

Dacă sunteți persoane în vârstă și/sau suferiți de boală pulmonară sau cardiovasculară cronică, nu desfășurați activități în exterior. Deplasările în aer liber se vor face în măsura posibilităților, cu purtarea unei măști de protecție respiratorie;

În cazul în care aveți simptomatologie respiratorie care se manifestă prin dificultăți în respirație, tușe, şuierături în piept, solicitați asistență medicală. Suntem în strânsă legătură cu Direcția Județeană de Mediu Timiș care monitorizează calitatea aerului și vă vom comunica, în cel mai scurt timp, dacă există schimbări și sunt necesare alte măsuri/recomandări”, a transmis DSP Timiș.