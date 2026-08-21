Profilul educațional al Timișoarei: opt licee teoretice generează 80% din mediile 9+ la bacalaureat

Institutul pentru Orașe Vizionare, o organizație românească înființată în urmă cu aproximativ șase ani, care dezvoltă instrumente de cercetare, analiză și strategie în zona urbană a lansat, recent, o platformă dedicată sistemului educațional ce analizează nu doar indicatorii specifici, ci și corelarea acestora cu dezvoltarea locală.

Platforma ”Indexul Educației Urbane 2026 – Cum performează orașele la Bac” este construită pe rezultatele sesiunii de vară 2026 a examenului de bacalaureat, fiind prima analiză care tratează orașul, nu județul sau liceul, ca unitate de referință pentru interpretarea rezultatelor obținute la acest examen.

Aplicația cuprinde trei componente principale: profiluri educaționale pentru fiecare municipiu, topuri tematice și o hartă interactivă pe care pot fi urmărite mai multe categorii de indicatori: promovabilitatea oficială și promovabilitatea reală, media la bacalaureat, ponderea mediilor peste 9, ponderea mediilor de minimum 7, candidații cu medii sub 6 și absenții/neprezentații.

Acestora li se adaugă patru indicatori sintetici care descriu dimensiuni mai complexe ale rezultatelor educaționale: excelența, cât de puternic este vârful de performanță; echitatea, cât de echilibrat sunt distribuite rezultatele între filiere, profiluri și licee; robustețea educațională, cât de largă și stabilă este baza elevilor cu rezultate bune și riscul educațional, dimensiunea zonei de vulnerabilitate, calculată prin rezultate sub pragul de promovare, absențe și deficit de promovabilitate reală.

Profilul educațional al fiecărui oraș include scoruri și rezultate, structura pe filiere (teoretică, vocațională, tehnologică) și profiluri, distribuția notelor, evoluția istorică, comparația cu orașe de dimensiuni similare, concentrarea performanței pe licee. Acesta e completat de un diagnostic educațional – de ex: oraș de excelență, oraș cu o bază educațională solidă sau oraș cu risc educațional ridicat – și o secțiune de interpretare a datelor.

Analiza introduce câteva perspective care nu se regăsesc în mod curent în raportările privind bacalaureatul: orașul ca unitate de analiză, cu comparații între cele 41 de municipii reședință de județ și între orașe de dimensiuni similare; structura ofertei educaționale, prin ponderea diferită a filierelor teoretică, tehnologică, vocațională și pedagogică și influența acesteia asupra rezultatelor; concentrarea performanței, care arată în câte licee sunt generate rezultatele foarte bune ale unui oraș; distribuția notelor, care permite diferențierea între orașe cu medii generale similare, dar cu structuri diferite ale rezultatelor.

Platforma poate fi accesată gratuit (www.iov.ro/cityindex/educatie-bac/ ) de către administrații locale, actori din domeniul educațional, părinți, existând posibilitatea de a genera interpretări personalizate și comparații pentru fiecare dintre cele 41 de municipii reședință de județ, până la nivel de unitate de învățământ.

Conform datelor analizate pentru Timișoara, orașul are un profil neobișnuit: produce suficientă excelență, dar aceasta nu ridică în aceeași măsură întregul sistem. Ponderea mediilor de 9+ este de 26,0%, aproape de media națională, iar promovabilitatea de 77,2% se situează tot în apropierea reperului național.

Opt licee din oraș generează 80% din mediile peste 9, zona de candidați vulnerabili fiind relativ redusă. Conform platformei, pe primele cinci poziții sunt deținute de Colegiul Național „Constantin Diaconovici Loga” Timișoara (166 medii 9+/ 21,2%), Colegiul Național Bănățean Timișoara (136 medii 9+ /17,3%), Colegiul Național Pedagogic „Carmen Sylva” Timișoara (113 medii 9+ /14,4%), Liceul Teoretic „Grigore Moisil” Timișoara (92 medii 9+/ 11,7%) și Liceul Teoretic „Jean Louis Calderon” Timișoara (92 medii 9+/ 6,6%).

Neuniformitatea performanței în oraș vine în mare măsură din faptul că filiera tehnologică reprezintă peste 40% dintre candidați și are o promovabilitate de doar 58,5%. Aici se concentrează și riscul, prin niveluri mai ridicate de note sub 6 și absenteism. Există însă un semnal important de oportunitate: promovabilitatea tehnologicului a crescut cu aproape nouă puncte procentuale într-un singur an, iar cu 1.269 de candidați pe acest traseu, o mișcare de câteva puncte are efect real asupra cifrei orașului.

Pe de altă parte, se precizează faptul că statutul de mare centru universitar nu se traduce automat într-o poziție de top la bacalaureat. ”Pentru Timișoara, cheia nu este producerea mai multor vârfuri, ci consolidarea bazei și continuarea recuperării unui segment suficient de mare încât să schimbe profilul întregului oraș.”