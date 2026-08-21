O fostă campioană mondială la patinaj artistic se mută cu familia în Timișoara

Fosta campioană mondială la patinaj artistic Tanja Szewczenko a decis să înceapă un nou capitol al vieții sale în România. Vedeta germană, în vârstă de 49 de ani, se mută împreună cu familia la Timișoara, oraș despre care spune că le oferă exact stilul de viață pe care îl căutau.

Szewczenko a anunțat pe rețelele sociale că familia sa și-a găsit noua casă după luni întregi de căutări și planuri ținute departe de ochii publicului. Destinația aleasă este Timișoara, deși anterior familia luase în calcul și alte variante, iar o deplasare la București fusese încheiată mai devreme decât era prevăzut.

Fosta sportivă a descris Timișoara drept locul în care familia sa simte că poate, în sfârșit, „să respire”. Un rol important în alegere l-au avut istoria și arhitectura orașului, dar și legăturile sale cu spațiul german, relatează publicația Focus.

Szewczenko le-a vorbit urmăritorilor săi despre supranumele de „Mica Vienă”, trecutul habsburgic al Timișoarei și moștenirea șvabilor bănățeni. Ea s-a declarat impresionată de arhitectura barocă și de oferta culturală a orașului.

Ce a convins-o să aleagă România

Dincolo de aspectul Timișoarei, vedeta germană spune că a fost cucerită de atmosfera orașului și de oamenii pe care i-a întâlnit. Ea descrie noua sa destinație drept sigură, curată și foarte verde.

Decizia a fost influențată și de nevoile celor trei copii. Fiica sa, Jona, pasionată de dans, ar urma să beneficieze de condiții bune de pregătire, iar toți cei trei copii ai familiei vor urma cursurile unei școli internaționale din Timișoara.

Pentru Szewczenko și soțul său, Norman Jeschke, mutarea în România reprezintă mai ales o schimbare a ritmului de viață. Fosta campioană spune că familia vrea să renunțe definitiv la ceea ce ea numește „roata de hamster” în favoarea unei vieți mai independente și în care părinții să fie mai prezenți pentru copii.

Din Germania și Dubai, la Timișoara

Familia Szewczenko a părăsit Kölnul în 2023 pentru Dubai, iar ulterior a locuit o perioadă și la Bremen. Mutarea la Timișoara nu înseamnă însă o despărțire definitivă de Emiratele Arabe Unite. Locuința din Dubai ar urma să fie păstrată ca reședință secundară și loc în care familia se poate retrage periodic.

Tanja Szewczenko este cunoscută în Germania atât pentru cariera din patinaj artistic, cât și pentru cea de actriță. A devenit campioană mondială de juniori în 1990, iar ulterior a obținut medalii importante la competițiile internaționale de seniori, inclusiv o medalie de bronz la Campionatele Mondiale de Patinaj Artistic din 1994. După retragerea din sport, a devenit cunoscută unui public mai larg prin intermediul unui rol într-un cunoscut serial german.

Szewczenko și soțul său, Norman Jeschke s-au cunoscut prin intermediul patinajului, iar relația lor a început în 2008. Cei doi au trei copii: Jona, născută în 2011, și gemenii Leo și Luis, veniți pe lume zece ani mai târziu.

(sursa: Mediafax)

Sursa foto: rtl.de / Instagram