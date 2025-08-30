Șofer găsit încarcerat pe marginea unui râu, după ce s-a răsturnat cu mașina.

Pompierii Detașamentului Hunedoara au intervenit, vineri seara, pe raza localității Govăjdia, comuna Ghelari, unde a fost semnalat un accident rutier.

Pentru misiune au fost alocate o autospecială de descarcerare, o ambulanță SMURD și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean.

La fața locului, pompierii au constatat faptul că, în accident a fost implicat un singur autoturism care a părăsit partea carosabilă, ajungând pe marginea unui pârău.

În autovehicul, a fost găsit un bărbat, în vârstă de 58 de ani, încarcerat. Acesta a fost extras în siguranță de către salvatori, a primit îngrijiri medicale la locul evenimentului și a fost transportat la spitalul din Hunedoara pentru tratament de specialitate, întrucât prezenta multiple leziuni.

Totodată, pompierii au asigurat măsurile specifice de prevenire a incendiilor în astfel de cazuri, a transmis ISU Hunedoara.

Sursa foto: ISU Hunedoara