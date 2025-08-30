Diana Buzoianu, vizită de lucru în județul Timiș

Ministrul mediului, apelor și pădurilor, Diana Buzoianu, efectuează în perioada 30-31 august 2025 o vizit ă de lucru în jude țul Timiș, unde va avea întâlniri cu reprezentan ții autorităților publice locale, cu subordonatele MMAP, dar și cu mediul academic, a comunicat MMAP.

În cadrul vizitei, Diana Buzoianu va participa, duminică 31 august, începând cu ora 11.00, la inaugurarea primului Centru de Aport Voluntar (CAV), finanțat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, prin PNRR.

Centrul, aflat în localitatea Dumbrăvița, are instalate 17 containere, unul pentru partea administrativă și 16 pentru deșeuri: textile, electrice și electrocasnice mici, deșeuri periculoase, obiecte de uz casnic, frigorific (leșuri de animale), hârtie și carton, deșeuri plastice, lemn și mobilier, sticlă, anvelope, metal, deșeuri grădină, construcții și moloz.

Din delegație vor face parte secretarul de stat Raul Pop și secretarul general al MMAP, Alexandru Avram.