Rectorul UPT lansează un apel pentru directori ca să deschidă anul școlar.

În contextul în care unii directori de școli au anunțat că vor renunța la festivitățile de deschidere a anului școlar, având în vedere noile măsuri care au creat haos în mediul preuniversitar, dar și pentru că în prima zi de școală se obișnuiește, de regulă, să fie prezente persoane din sfera politică, rectorul Florin Drăgan transmite un altfel de apel.

„Deschiderea anului școlar ar trebui să se țină în orice condiții, să fie un eveniment al comunității, nu despre politică sau politicieni. A doua zi de școală e opțiunea tuturor, însă ar fi bine să nu aibă de suferit elevii ce încep un ciclu nou de învățământ”, precizează rectorul Universității Politehnica Timișoara.

Astfel, acesta îndeamnă cadrele didactice din mediul preuniversitar să deschidă anul școlar, indiferent de nemulțumiri și neînțelegeri pentru că elevii merită o primă zi de școală așa cum au avut întotdeauna: cu emoție, speranță și bucuria unui nou început;

Totodată, conducerea instituției menționează că la Universitatea Politehnica Timișoara, festivitatea de deschidere a anului universitar va avea loc în 26 septembrie, indiferent de discuțiile și disensiunile dintre minister și sindicate.

„Înțeleg și respect nemulțumirile tuturor cadrelor didactice, însă este la fel de important să nu uităm cât de mare este bucuria copiilor în prima zi. Este ziua în care își regăsesc colegii, prietenii, profesorii, este ziua care le dă încredere că vor începe o etapă nouă.

Nu ar trebui să îi privăm de acest reper emoțional, mai ales pe cei care pășesc pentru prima dată într-o sală de clasă sau încep un nou ciclu de învățământ. Ce se întâmplă după aceea, este la latitudinea profesorilor și a sindicatelor, însă în puținul timp rămas până la începerea anului școlar este nevoie mai mare ca oricând de un dialog real și constructiv, între părți.

Din păcate, până acum nu am avut așa ceva. Soluțiile și înțelegerea nu se găsesc în comunicate pe rețele de socializare, în mass-media, ci dacă părțile se așază la masă și negociază cu intenția de a pune beneficiarii actului didactic, copiii și tinerii, pe primul loc.

Este important ca elevii să nu aibă de suferit, mai ales cei care încep un ciclu nou de învățământ: clasa zero, clasa V-a, clasa IX-a”, a mai spus Florin Drăgan.

Pe de altă parte, rectorul UPT atrage atenția asupra faptului că modificările din mediul preuniversitar s-au făcut într-un timp foarte scurt și fără o consultare reală cu părțile implicate: „Într-o societate modernă nu putem vorbi despre educație în termeni tranzacționali.

Nu este vorba despre două bănci în plus în sala de clasă, ci despre copiii din toată clasa care vor beneficia de și mai puțină atenție din partea dascălului. Nu putem calcula arbitrar că profesorii vor lucra 24 de minute în plus pe zi, adăugarea celor 2 ore în plus în normă reprezentând de fapt alte ore de pregătire, în special în cazurile în care s-au făcut completările normei cu noi materii.

Cu o natalitate în scădere dramatică, fără un set de măsuri concrete și coerente, sistemul de educație trebuie să devină mai eficient, ori acest lucru nu se face raportându-ne la beneficiari ca la niște mijloace fixe.

Bursele nu pot fi înlocuite de joburi part-time sau de credite. Toate aceste decizii luate, în care primează doar perspectiva financiară, vor avea consecințe catastrofale în timp. Pe deasupra, atunci când măsurile financiare sunt dublate de o foarte slabă comunicare, toate părțile care ar trebui implicate constructiv în proces – cadre didactice, elevi sau studenți – ajung să fie niște simpli pioni pe o tablă de joc care a luat foc”.