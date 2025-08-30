Fost președinte al parlamentului ucrainean, ucis cu focuri de armă

Andriy Parubiy, fost președinte al parlamentului ucrainean, a fost împușcat mortal sâmbătă în orașul Lviv din vestul Ucrainei, într-un atac pe care președintele Volodimir Zelenski l-a calificat drept o „crimă oribilă”.

Poliția a confirmat că parlamentarul în exercițiu a fost ucis într-o ploaie de gloanțe, fără să ofere inițial numele victimei, notează AFP.

Zelenski a dezvăluit ulterior identitatea acestuia și a promis o anchetă completă asupra cazului.

Parubiy, politician cunoscut în Ucraina, a ocupat funcția de președinte al parlamentului în anii 2010.

Motivele atacului rămân necunoscute, iar autoritățile nu au oferit detalii despre circumstanțele incidentului sau despre eventualii suspecți.

(sursa: Mediafax)