Derby-ul primelor clasate: CSM Unirea Alba Iulia – Politehnica Timișoara. Meciul va fi transmis în direct

Alb-violeții joacă sâmbătă, în etapa a 10-a din Liga a III-a la fotbal, pe terenul liderului la zi al seriei a 7-a. Gazda CSM Unirea Alba Iulia are un avans de cinci puncte față de Politehnica Timișoara înaintea primei întâlniri directe din sezonul 2025-2026.

Contracandidate la promovare

„Întâlnim din punctul meu de vedere principala noastră contracandidată la promovare. O echipă puternică, un meci important pentru că, pe lângă miza importantă, sunt punctele care vor conta sigur la play-off. Mă ajută și pe mine să-mi dau seama exact unde suntem. Este primul meci cu încărcătura asta, adică o încărcătură de derby.

Întâlnim o echipă care arăta foarte bine în ultimele jocuri. Au și câștigat concludent ultimele jocuri. Au o echipă omogenă, o echipă bună spre foarte bună, o echipă puternică. Au un antrenor pe care-l respect foarte mult – Alexandru Pelici. Am așteptări de la meci să ne ridicăm la nivelul jocului, pentru că vreau să văd că echipa noastră începe să joace și în deplasare la fel cum joacă acasă.

Avem problema asta, din păcate, și trebuie să lucrez foarte mult la nivel mental, ca jucătorii noștri să conștientizeze că practic un joc în deplasare e ca unul de acasă – 11 contra 11 jucători. Am așteptări de la jucătorii mei să arate determinare, curaj și să facem un meci bun și să câștigăm la Alba Iulia!”, a declarat Dan Alexa, antrenorul principal al Politehnicii Timișoara.

Unirea, opt victorii consecutive

După startul fals de acasă cu Metalurgistul Cugir, Unirea Alba Iulia a legat opt victorii consecutive, un record al clubului în privința succeselor la rând la nivelul Ligii a III-a. Echipa pregătită de timișoreanul Alexandru Pelici vine după un succes cu 6-0 la Sebeș, în fața concitadinei CS Universitar. De partea cealaltă, Poli a învins în runda trecută Progresul Pecica, acasă, scor 4-0.

„L-am avut adversar pe Alex de foarte multe ori ca și antrenor. Într-adevăr el e legat de Timișoara, aici locuiește, e un antrenor bun, foarte serios, are foarte multe promovări, ceea ce contează enorm. Sigur, suntem prieteni, ne respectăm foarte mult și între noi a existat așa o relație de respect reciproc”, a spus Dan Alexa despre omologul său de pe banca Unirii.

Pentru suporteri

Biletele de intrare pentru sectorul echipei timișorene vor fi achiziționate la fața locului, iar prețul unui tichet este de 15 lei.

„Avem nevoie și de suporterii noștri! Am mai spus-o în nenumărate rânduri, ei sunt al 12-lea nostru jucător. Îmi doresc să vină într-un număr cât mai mare, să susțină echipa. Pentru că avem nevoie de ei și sper din suflet ca la finalul jocului să sărbătorim împreună!”, a conchis tehnicianul alb-violeților.

Partida CSM Unirea Alba Iulia – Politehnica Timișoara se dispută sâmbătă, de la ora 15, pe stadionul „Cetate”, în etapa a 10-a a Ligii a III-a – seria a 7-a. Gazdele sunt pe primul loc și au 24 de puncte, în timp ce alb-violeții se află pe poziție secundă, cu 19 puncte, la egalitate cu ocupanta locului al treilea – Metalurgistul Cugir.

Meciul va fi transmis în direct pe canalul YouTube.com/@FRFTVofficial.