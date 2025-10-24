Angajatori de TOP Timișoara, vineri şi sâmbătă, la CRAFT. Peste 1.500 de oportunități de carieră

Angajatori de TOP Timișoara, cel mai mare eveniment de carieră din Banat, va avea loc vineri și sâmbătă, p e 24-25 octombrie 2025, la CRAFT.

Cei aflați în căutarea unui loc de muncă vor avea ocazia să aplice la peste 1500 de oportunități profesionale – de la poziții entry, middle și senior, până la stagii de practică și internshipuri. În plus, pot interacționa cu peste 100 de experți în resurse umane și pot stabili conexiuni valoroase pentru cariera lor.

Academia de Carieră – inspirație, sfaturi aplicate și oportunități de networking

Printre noutățile acestei ediții Angajatori de TOP Timișoara se numără Academia de Carieră, o conferință dedicată tuturor celor care își doresc să afle sfaturi practice de la specialiști și profesioniști din domenii diverse si cum poate arata un parcurs profesional de succes. În plus, cei prezenți acu acces la oportunități de networking cu angajatori, specialiști și alți participanți pasionați.

Subiectele acoperă un spectru larg:

Cum transforma AI modul in care faci Digital Marketing

Cariera in finante & banking: cum obtii un job in domeniu

Piata muncii in Timisoara: oportunitati, skilluri si tendinte

Interviul de angajare: ce trebuie sa stii si cum sa te pregatesti

Cum sa folosesti AI pentru a-ti creste sansele de angajare

Participarea la conferință este gratuită, pe baza înscrierii la acest link: https://www.hipo.ro/locuri-de-munca/angajatoridetop/timisoara/business/agenda/

I LOVE Tech Timișoara: Viitorul tehnologiei și AI, dezbătut de experți renumiți

Angajatori de TOP Timișoara găzduiește și conferința I LOVE Tech – un eveniment dedicat comunității de profesioniști, studenți și pasionați de tehnologie din Banat. Cei prezenți vor avea ocazia să descopere inovațiile care transformă industria IT, să întâlnească cei mai importanți lideri de tehnologie din țară și să participe la prezentări despre tendințele actuale.

Sunt invitați experți renumiți care vor aborda teme precum Inteligența Artificială și schimbările pe care aceasta le implică la nivel profesional. Agenda completă și modalitatea de înscriere sunt disponibile aici: https://www.hipo.ro/locuri-de-munca/angajatoridetop/timisoara/tehnologie/Tech_Talks/

6 servicii de consiliere în carieră – discuții cu experți în resurse umane și sprijin în dezvoltare

Pe lângă oportunitățile profesionale și ocazia de a se conecta cu potențialii angajatori, vizitatorii vor avea șansa să acceseze cele 6 servicii de consiliere în carieră.

Carieră în IT: Pentru cei care vor să înceapă o carieră în domeniul IT sau au deja experiență și își doresc mai mult.

Mamici: din nou la Job: Perioada de tranziție poate fi una plină de satisfacții profesionale, dar și dificilă deoarece noile mămici trebuie să învețe cum să echilibreze responsabilitatea de la job cu cea de acasă.

Reconversia profesională: Care este setul de skill-uri & calificări suplimentare sau complet noi pentru cei care vor să schimbe domeniului de activitate? Ce provocări pot aparea?

Negocierea salarială: Care sunt cele mai bune strategii care pot fi aplicate în timpul negocierii salariale?

CV Scoring: Participanții vor afla de la un specialist HR ce notă primește CV-ul și ce pași pot urma pentru a-l îmbunătăți.

Kickstart your career: trainee, internship & entry level jobs. Alegerile făcute după terminarea studiilor pot dicta întreg parcursul profesional, așa că, e important ca deciziile să aibă la bază un plan de dezvoltare clar conturat.

Printre companiile care au confirmat prezența se numără: The Acces Group, AUMOVIO, Schaeffler Romania, Allianz Services, tbi bank, Hamilton, Deltatel, futurenet, Allianz Partners, Horizon Consulting, Fundatia Judeteana pentru Tineret Timis, Continental, Medici fara Frontiere, Neologis Medical, Prospera Consulting, CyberNest, Autonom, AJOFM Timis

Participarea la Angajatori de TOP Timișoara este gratuită în baza CV-ului Barcode.

Toate detaliile despre eveniment și înscriere pot fi găsite pe www.hipo.ro.