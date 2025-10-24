Mită de 200 de euro, refuzată de un polițist de frontieră timișean

În urma unui denunț formulat de către polițiștii de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Stamora-Moravița, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiș, sunt efectuate cercetări față de un cetățean sârb care a oferit suma de 200 de euro pentru a nu fi luate măsurile legale ca urmare a neîndeplinirii condițiilor de intrare în România.

În data de 24.10.2025, în jurul orei 00.45, s-au prezentat pe sensul de intrare în țară, la Punctul de Trecere a Frontierei Stamora-Moravița rutier, trei cetățeni sârbi, unul în calitate de conducător auto și doi ca pasageri, într-un microbuz înmatriculat în Serbia.

Cu ocazia verificării documentelor de călătorie și a condițiilor legale de intrare în România, polițiștii de frontieră au constatat că persoanele nu îndeplinesc condițiile legale pentru a intra în țară, respectiv nu dețin mijloacele de subzistență necesare pentru ședere, motiv pentru care urmau să le fie refuzată intrarea în țară. În acel moment, unul dintre cetățenii sârbi a încercat să ofere polițistului de frontieră, cu titlu de mită, suma de 100 de euro, iar ulterior 200 de euro, pentru a nu fi luate măsurile legale, respectiv pentru a li se permite continuarea călătoriei, a transmis ITPF Timișoara.

Polițiștii de frontieră au refuzat suma de bani și i-au adus la cunoștință cetățeanului sârb faptul că fapta sa constituie infracțiune, sesizând imediat organele competente.

Față de cele trei persoane a fost dispusă măsura nepermiterii intrării în România, iar cercetările continuă, sub coordonarea procurorului de caz, pentru săvârșirea infracțiunii de dare de mită.