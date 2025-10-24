Atenție, modificări importante în transportul în comun din Timișoara! Străzi închise circulației

Actualitate
Publicat în de Renaşterea bănăţeană
Atenție, modificări importante în transportul în comun din Timișoara! Străzi închise circulației

Societatea de Transport Public Timișoara anunță devieri temporare ale mijloacelor de transport în comun, ca urmare a restricțiilor de circulație impuse de desfășurarea evenimentului sportiv Timișoara City Marathon, organizat în perioada 24 – 26 octombrie 2025.

În data de 26 octombrie 2025, între orele 09:30 – 14:00, circulația rutieră va fi închisă în zona Piața Victoriei – Piața Iancu Huniade – strada 20 Decembrie 1989 – bulevardul Corneliu Diaconovici Loga – bulevardul Vasile Pârvan – bulevardul Corneliu Coposu – strada Johann Heinrich Pestalozzi, motiv pentru care mijloacele de transport public vor circula deviat, după cum urmează:

* Linia 16 – troleibuz

Va circula tur-retur pe traseul liniei 15, între stațiile Traian Grozăvescu (Poșta Mare) și Complexul Studențesc;

* Linia Expres 8 – autobuz

Între Ciclop și Piața Nicolae Bălcescu, circulația se va desfășura tur-retur pe traseul: strada Iepurelui – strada Ștefan cel Mare – bulevardul Eroilor de la Tisa – bulevardul Victor Babeș – bulevardul Mihai Viteazu – Piața Nicolae Bălcescu.

* Linia Expres 7 – autobuz

Tur: strada Traian Grozăvescu – strada Michelangelo – strada Cluj – bulevardul Victor Babeș – bulevardul Mihai Viteazu – Splaiul Tudor Vladimirescu, apoi pe traseul existent;
Retur: traseu existent – Splaiul Tudor Vladimirescu – bulevardul Mihai Viteazu – bulevardul Victor Babeș – bulevardul Eroii de la Tisa – Aleea F.C. Ripensia – strada Michelangelo – traseu existent.

* Linia Expres 3 – autobuz

Între Complexul Studențesc și Gara de Nord:
◦ Tur: Aleea F.C. Ripensia – bulevardul Eroilor de la Tisa – bulevardul Victor Babeș – bulevardul Mihai Viteazu – Splaiul Tudor Vladimirescu, apoi traseul existen;
◦ Retur: bulevardul Regele Ferdinand I – bulevardul Mihai Viteazu – bulevardul Victor Babeș – strada Cluj, revenind ulterior pe traseul existent.

* Linia 21 – autobuz

Între Ciclop și Traian Grozăvescu (Poșta Mare):
◦ Tur: strada Iepurelui – strada Ștefan cel Mare – bulevardul Eroilor de la Tisa – Aleea F.C. Ripensia – strada Michelangelo – bulevardul I.C. Brătianu – strada Traian Grozăvescu.
◦ Retur: strada Traian Grozăvescu – bulevardul Mihai Eminescu – strada Michelangelo – strada Cluj – bulevardul Eroilor de la Tisa – strada Ștefan cel Mare – strada Iepurelui, apoi traseul existent.

