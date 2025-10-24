Atenție, modificări importante în transportul în comun din Timișoara! Străzi închise circulației

Societatea de Transport Public Timișoara anunță devieri temporare ale mijloacelor de transport în comun, ca urmare a restricțiilor de circulație impuse de desfășurarea evenimentului sportiv Timișoara City Marathon, organizat în perioada 24 – 26 octombrie 2025.

În data de 26 octombrie 2025, între orele 09:30 – 14:00, circulația rutieră va fi închisă în zona Piața Victoriei – Piața Iancu Huniade – strada 20 Decembrie 1989 – bulevardul Corneliu Diaconovici Loga – bulevardul Vasile Pârvan – bulevardul Corneliu Coposu – strada Johann Heinrich Pestalozzi, motiv pentru care mijloacele de transport public vor circula deviat, după cum urmează:

* Linia 16 – troleibuz

Va circula tur-retur pe traseul liniei 15, între stațiile Traian Grozăvescu (Poșta Mare) și Complexul Studențesc;

* Linia Expres 8 – autobuz

Între Ciclop și Piața Nicolae Bălcescu, circulația se va desfășura tur-retur pe traseul: strada Iepurelui – strada Ștefan cel Mare – bulevardul Eroilor de la Tisa – bulevardul Victor Babeș – bulevardul Mihai Viteazu – Piața Nicolae Bălcescu.

* Linia Expres 7 – autobuz

Tur: strada Traian Grozăvescu – strada Michelangelo – strada Cluj – bulevardul Victor Babeș – bulevardul Mihai Viteazu – Splaiul Tudor Vladimirescu, apoi pe traseul existent;

Retur: traseu existent – Splaiul Tudor Vladimirescu – bulevardul Mihai Viteazu – bulevardul Victor Babeș – bulevardul Eroii de la Tisa – Aleea F.C. Ripensia – strada Michelangelo – traseu existent.

* Linia Expres 3 – autobuz

Între Complexul Studențesc și Gara de Nord:

◦ Tur: Aleea F.C. Ripensia – bulevardul Eroilor de la Tisa – bulevardul Victor Babeș – bulevardul Mihai Viteazu – Splaiul Tudor Vladimirescu, apoi traseul existen;

◦ Retur: bulevardul Regele Ferdinand I – bulevardul Mihai Viteazu – bulevardul Victor Babeș – strada Cluj, revenind ulterior pe traseul existent.

* Linia 21 – autobuz

Între Ciclop și Traian Grozăvescu (Poșta Mare):

◦ Tur: strada Iepurelui – strada Ștefan cel Mare – bulevardul Eroilor de la Tisa – Aleea F.C. Ripensia – strada Michelangelo – bulevardul I.C. Brătianu – strada Traian Grozăvescu.

◦ Retur: strada Traian Grozăvescu – bulevardul Mihai Eminescu – strada Michelangelo – strada Cluj – bulevardul Eroilor de la Tisa – strada Ștefan cel Mare – strada Iepurelui, apoi traseul existent.