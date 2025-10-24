Se oprește gazul pe mai multe străzi din zona Calea Martirilor! Atenționare pentru locuitori

Pentru cuplarea unor conducte noi de gaz la rețeaua de distribuție, compania Delgaz Grid este nevoită să sisteze temporar alimentarea cu gaze naturale, luni, 27 octombrie, în intervalul orar 08:00-21:00, pe mai multe străzi din zona Martirilor, din municipiul Timișoara.

Străzile afectate sunt:

• Intrarea Mihai Martir Apro;

• Str. Nicolae Ilieșu (parțial);

• Str. Mareșal Alexandru Averescu (parțial);

• Str. Teodor V. Păcățian;

• Calea Martirilor 1989;

• Str. Crivaia (parțial);

• Str. Măgura (parțial);

• Str. Martir Dumitru Jugănaru;

• Str. Martir Alexandru Ferkel-Șuteu.

Lucrarea face parte dintr-un proiect mai amplu de investiții derulat de Delgaz Grid pentru înlocuirea conductelor și branșamentelor de gaze naturale pe străzile Aluniș, Martir Ioan Ciordaș, Călătorilor, Azuga (între str. Martir Dumitru Jugănaru și str. Măgura), Martir Alexandru Ferkel-Șuteu, prin care sunt reabilitați 3,6 km din rețeaua de distribuție zonală, valoarea investiției fiind estimată la peste 2 milioane de lei.

Compania solicită consumatorilor să închidă toate focurile, iar după reluarea distribuției gazelor naturale să supravegheze modul de ardere a acestora timp de 30 minute.

În cazul în care simt miros specific de gaz, consumatorii sunt rugați să anunțe imediat dispeceratul de urgență al Delgaz Grid la unul dintre numerele de telefon: 0800.800.928 (număr gratuit, apelabil din principalele rețele de telefonie fixă și mobilă) sau 0265.200.928 (număr taxabil cu tarif local din rețeaua Telekom și cu tariful operatorului din toate celelalte rețele de telefonie).