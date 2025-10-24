Dudu și Petrescu, victorii în cușcă, la gala profesionistă de MMA „EFC Empire Fighting Championship”

Gala profesionistă de MMA „EFC Empire Fighting Championship”, organizată recent la București, a avut în distribuție doi sportivi de la clubul timișorean Iguana Fight Team. Și ambii au obținut victorii!

Marian Dudu și Flavius Petrescu au avut prestații senzaționale în cușcă, făcând deliciul publicului din capitală. Dudu a debutat la semipro câștigând prin TKO în repriza a doua.

Petrescu, aflat la cel de-al doilea meci pe reguli pro, a câștigat în prima repriză prin supunerea adversarului, nimeni altul decât favoritul tribunelor.

Cei doi sportivi bănățeni au fost sustinuți de galeriile echipelor de fotbal Politehnica Timișoara și Rapid București, care au completat spectacolul din cușcă.

