Recomandarea Visit Timiș: Weekendul acesta, muzica și plantatul de copaci vor merge mână în mână la Ianova. Foto

CODRU Festival împreună cu Primăria Remetea Mare, îi invită pe toți iubitorii de natură să ajute la plantarea a peste 10 mii de puieți într-un cadru de sărbătoare. În paralel cu plantarea va avea loc și prima ediție a Festivalului Recoltei de la Ianova, o poveste despre comunitate, tradiții și despre un viitor mai verde.

Acțiunea de plantare CODRU va avea loc sâmbătă și duminică (25, 26 octombrie), cu începere de la ora 10:00, până la ora 17:00, iar Festivalul Recoltei, va avea loc în paralel, dar se va extinde cu o zi în plus, până luni (27 octombrie).

La fața locului vor fi amenajate zone de relaxare, food & drinks, market cu produse locale și spații pentru copii, iar plantarea se va desfășura în sesiuni din oră în oră.

Participarea la acțiunea de plantare se face pe bază de înscriere în formularul dedicat, pe care îl găsiți aici, iar organizatorii vor asigura toate echipamentele și materialele necesare. Accesul este liber, iar participanții sunt sfătuiți să se îmbrace adecvat condițiilor meteo.

Pe lângă acțiunea de plantare, participanții se vor putea bucura în cadrul Festivalului Recoltei de un program artistic divers, cu recitaluri susținute de Mircea Baniciu, trupa A.S.I.A., Georgiana Vița, Florin Boita, Leo de la Roșiori și Ansamblul Timișul.

PROGRAM ARTIȘTI – Festivalul Recoltei, Ianova 2025

Sâmbătă, 25 octombrie

Mircea Baniciu – ora 14:00

Duminică, 26 octombrie

A.S.I.A – ora 14:00

Luni, 27 octombrie

Georgiana Vița, Florin Boita, Ansamblul Timișul, Dj Krystel & Roboții Cara Sound – începând cu ora 17:00

Leo de la Roșiori – ora 20:00

Campania de plantare este organizată de CODRU Festival în parteneriat cu Primăria Remetea Mare și Romsilva făcând parte din proiectul finanțat prin programul Comunitățile Pădurii de Mâine.

Totodată, ambele evenimente, atât campania de plantare, cât și Festivalul Recoltei beneficiază de sprijinul Consiliului Județean Timiș și al Asociației pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului în județul Timiș – Visit Timiș, precum și al partenerilor academici: Centrul de Inovare și Transfer Tehnologic (CITT-UVT) și al Institutului de Cercetări Avansate de Mediu (ICAM) al Universității de Vest din Timișoara.

La ultima ediție din primăvară, peste 70% din cei 10 mii de puieții plantați s-au prins, o reușită care arată că implicarea voluntarilor și grija pentru mediu contează cu adevărat pentru un viitor sustenabil în județul nostru. Așadar, Visit Timiș vă așteaptă la plantat și după la petrecere!

