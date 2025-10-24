Carrefour se pregătește să vândă magazinele din România. În urmă cu câteva luni, le-a vândut pe cele din Italia

Distribuitorul francez a angajat o bancă de investiții pentru a evalua apetitul cumpărătorilor, într-un moment în care dorește, de asemenea, să se retragă și din Argentina și Polonia, scrie presa franceză, citată de hotnews.

Carrefour a intrat în România în 2001, fiind unul dintre primii retaileri moderni care au pus România pe harta afacerilor lor.

Grupul francez Carrefour intenționează încă din vară vânzarea operaţiunilor din Europa Centrală şi de Est, inclusiv cele din România. Discuţiile s-au purtat cu mare discreție, atât cu o serie de mari retaileri cât și cu un fond de investiţii, mai scrie presa din Hexagon.

Mutarea vine într-o perioadă în care gigantul cu afaceri de peste 85 mld. euro anual încearcă să îşi găsească direcţia pe o piaţă în continuă schimbare atât la nivel de comportament de consum, cât şi la nivel de formate de magazine.

Grupul francez Carrefour, cel mai mare retailer din Europa, a anunțat în iulie anul acesta că a ajuns la un acord privind vânzarea operațiunilor din Italia către producătorul de alimente și băuturi NewPrinces, transmitea Reuters.

Vânzarea Carrefour Italy, care opera 1.188 de magazine, dar care anul trecut a înregistrat pierderi operaționale în valoare de 67 milioane de euro, va impulsiona profitabilitatea Carrefour, a precizat grupul francez într-un comunicat de presă.

În 2025, Carrefour România operează peste 450 de magazine la nivel național, în aproximativ 113 orașe din țară, potrivit datelor oficiale și presei economice.