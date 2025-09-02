Peste 3.000 de elevi din Timișoara şi judeţ vor merge la școală în două schimburi. Lista unităţilor vizate

Potrivit inspectoratului școlar, în 2025-2026, 3.482 de elevi din județul Timiș vor merge la școală în două schimburi.
În Timișoara:
9 clase cu 216 elevi de la Colegiul Economic ”F.S. Nitti”,
7 clase cu 145 de elevi de la Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară,
12 clase cu 238 elevi de la Liceul cu Program Sportiv ”Banatul”,
9 clase cu 224 de elevi de la Liceul de Artă ”Ion Vidu”,
4 clase cu 106 elevi de la Liceul Tehnologic ”Ion. I.C. Brătianu”,
6 clase cu 150 de elevi de la Liceul Teoretic ”G. Moisil”,
13 clase cu 318 elevi de la Școala Gimnazială nr. 7 ”Sf. Maria”,
9 clase cu 219 elevi de la Școala Gimnazială nr. 24,
11 clase cu 257 de elevi de la Școala Gimnazială nr. 27,
8 clase cu 164 de elevi de la Școala Gimnazială nr. 19 ”Avram Iancu”,
21 de clase cu 549 de elevi de la Școala Gimnazială nr. 30.
În județ:
2 clase cu 40 de elevi de la Licel Tehnologic „Cristofor Nako” Sânnicolau Mare,
1 clasă cu 20 de elevi de la Liceul Teoretic ”Traian Vuia” Făget,
6 clase cu 119 elevi de la Liceul Teoretic Periam,
4 clase cu 70 de elevi de la Școala Gimnazială ”Maria Brindea” Pesac,
11 clase cu 267 de elevi de la Școala Gimnazială Dumbrăvița,
5 clase cu 110 elevi de la Școala Gimnazială Ghiroda,
3 clase cu 62 de elevi de la Școala Gimnazială Moșnița Nouă,
2 clase cu 30 de elevi de la Școala Gimnazială Orțișoara,
1 clasă cu 20 de elevi de la Școala Gimnazială Racovița,
7 clase cu 158 de elevi de la Școala Gimnazială Saravale.