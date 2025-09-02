Timişoara s-a umplut de oameni ai străzii. Ce este de făcut?

Peste 100 de persoane au fost depistate în luna august de polițiștii locali în Timişoara, la cerșit, pe străzi sau dormind în parcuri.

Polițiștii locali acționează, zilnic, pentru găsirea celor care apelează la mila publică sau fac parte din categoria persoanelor fără adăpost, preluându-i din stradă și transportându-i către centrul social de pe Str. Telegrafului pentru a încerca descurajarea și determinarea lor să nu se mai întoarcă în diverse zone ale orașului la cerșit sau în fața unor magazine, în zone de locuințe, în parcuri, unde produc disconfort, fac mizerie, consumă alcool și gălăgie.

Luna august a fost plină de astfel de sesizări, nu mai puțin de 110 persoane fiind transportate la centrul DAS Timișoara. Cu toate acestea, persoanele în cauză preferă să se întoarcă în stradă, mai mult, prin faptul că timișorenii le dau bani, sunt atrași și alții să vină aici din alte zone ale țării.

„Există și situaţii în care, dacă sunt suspiciuni de exploatare a acestora, sunt transmise datele către organele abilitate în vederea efectuării de cercetări din sfera infracțională, respectiv Poliției Municipiului Timișoara. Un astfel de caz este cel al unui bărbat de 37 de ani, nevăzător, care a fost determinat în mai multe rânduri de soția sa de 39 de ani, cu domiciliul în Craiova, să cerșească, ultima dată fiind depistat în zona Calea Aradului cu G. Alexandrescu, printre mașini.

De asemenea, o femeie de 45 de ani, din Baia Mare, a fost surprinsă la cerșit, tot pe Calea Aradului, împreună cu fiul de doar 2 ani, motiv pentru care cazul a fost înaintat pentru cercetări către Poliția Municipiului Timișoara și către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș.

CITEŞTE ŞI: Elevii din Serbia protestează în tăcere împotriva corupției

Alți doi bărbați care își făcuseră culcuș pe Strada Neptun, unde au adunat foarte multe gunoaie în jur, au fost preluați și transportați la centrul social, zona fiind igienizată cu sprijinul societății de salubrizare Retim. Pentru a nu încuraja astfel de cazuri, polițiștii locali fac din nou apel la cetățeni să nu le mai ofere bani și să solicite sprijinul Poliției Locale la numerele de telefon 0256.968 sau 0256.246.112 pentru a fi preluați în cel mai scurt timp posibil”, a transmis Poliţia Locală Timişoara.