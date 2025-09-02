Motociclist accidentat grav la Timişoara de un şofer care a trecut pe roşu la semafor

Un bărbat de 32 de ani a condus un autoturism pe pe strada Mareșal Constantin Prezan din Timișoara, dinspre strada Versului înspre Bulevardul Liviu Rebreanu, iar în intersecție a pătruns pe culoarea roșie a semaforului electric, intrând în coliziune cu un motociclist de 37 de ani, care se deplasa pe Calea Martirilor 1989 înspre Calea Timișoarei pe culoarea verde a semaforului, a informat IPJ Timiş.

În urma impactului, motociclistul a fost rănit și transportat la spital.

Polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

Imagine cu rol ilustrativ