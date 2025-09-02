Motociclist accidentat grav la Timişoara de un şofer care a trecut pe roşu la semafor

Eveniment
Publicat în de Renaşterea bănăţeană
Fără comentarii
Motociclist accidentat grav la Timişoara de un şofer care a trecut pe roşu la semafor

Motociclist accidentat grav la Timişoara de un şofer care a trecut pe roşu la semafor

Un bărbat de 32 de ani a condus un autoturism pe pe strada Mareșal Constantin Prezan din Timișoara, dinspre strada Versului înspre Bulevardul Liviu Rebreanu, iar în intersecție a pătruns pe culoarea roșie a semaforului electric, intrând în coliziune cu un motociclist de 37 de ani, care se deplasa pe Calea Martirilor 1989 înspre Calea Timișoarei pe culoarea verde a semaforului, a informat IPJ Timiş.

În urma impactului, motociclistul a fost rănit și transportat la spital.

Polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

CITEŞTE ŞI: Concert inedit la Basilica Maria Radna, în 7 septembrie

Imagine cu rol ilustrativ

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte RENASTEREA.RO pe FACEBOOK »

Opiniile exprimate în articolele publicate pe RENASTEREA.RO aparţin în exclusivitate autorilor! Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *